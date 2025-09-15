Acusado de envolvimento em morte de turista argentino no Rio é preso

Policiais civis do Rio prenderam, nesta segunda-feira (15), um dos suspeitos de envolvimento na morte do argentino Alejandro Mario Ainsworth, turista encontrado morto na última semana na Zona Oeste do Rio. Identificado como Vítor dos Santos Oliveira, ele foi encontrado em São Paulo e preso pelos agentes.

O crime aconteceu na semana passada. O corpo de Ainsworth foi encontrado na última quinta (11), após o argentino passar uma semana desaparecido. A vítima era gerente administrativo de uma rede de laboratórios e estava passando suas férias no Brasil. Ele foi visto pela última vez no domingo passado (07), no hotel em que estava hospedado em Copacabana.

Leia também:

➢ Maricá vai inaugurar fábrica de tratores chinesa em parceria com MST

➢ CNU 1: aprovados devem manifestar interesse em cargos até quinta-feira

O corpo foi localizado na Estrada da Grota Funda, na Zona Oeste, sem marcas de violência. Em investigação paralela, foram constatadas movimentações bancárias suspeitas envolvendo o argentino durante o período em que ele esteve desaparecido. Um total de US$ 3.500 (cerca de R$ 18 mil) foram retirados da conta e um empréstimo de 4 milhões de pesos [mais de R$ 14 mil] foi feito em nome da vítima.

A Polícia Civil acredita que Ainsworth tenha sido vítima de um golpe “Boa noite, Cinderela”, quando a vítima é dopada por criminosos antes de ser assaltada. A participação de Vitor no crime não foi divulgada. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando as circunstâncias do crime e a participação de outros suspeitos.