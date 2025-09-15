Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Mulher é assassinada com golpes de machado em Natividade, no interior do Rio

O companheiro da vítima, de 65 anos, é o principal suspeito do crime. Ele foi detido no dia seguinte

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de setembro de 2025 - 19:12
Uma jovem, de 27 anos, foi brutalmente assassinada a golpes de machado em sua residência no bairro Tubiacanga, em Natividade, no noroeste fluminense, neste domingo (14).

O principal suspeito de cometer, seu companheiro, de 65 anos, foi preso no dia seguinte em Itaperuna. Segundo informações, eles estavam juntos há cerca de dois anos.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Itaperuna. A 140ª (Natividade) investiga o caso. A linha de investigação trata o caso, inicialmente, como feminicídio.

