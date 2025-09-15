Fluminense deve ter força máxima para encarar o Lanús, na terça (16), pela Copa Sul-Americana

Fluminense se prepara para duelo contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana - Foto: Marina Garcia/Fluminense

Fluminense se prepara para duelo contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana - Foto: Marina Garcia/Fluminense

O Fluminense finalizou nesta segunda-feira (15), no CT Carlos Castilho, a preparação para encarar o Lanús, na Argentina. O jogo é o confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após poupar o time no final de semana, Renato Gaúcho usará força máxima para o duelo.

A única baixa do Tricolor deve ser Samuel Xavier. Ele ainda se recupera de uma lesão muscular grau 2 na coxa. A equipe deve ser a mesma que iniciou o confronto contra o Bahia, pela Copa do Brasil, no Maracanã.

Com isso, o Fluminense deve ter: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

O Fluminense enfrenta o Lanús, nesta terça-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, pelo primeiro jogo das quartas de final. A partida da volta acontece no Maracanã, no dia 23/09 (terça-feira), também às 21h30.