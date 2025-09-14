10º Volta ao Mundo Bambas coloca Maricá no mapa da capoeira

Com atividades científicas, educacionais, culturais e esportivas, o VMB 10 – Volta ao Mundo Bambas reafirmou o compromisso da Prefeitura de Maricá em investir em projetos que unem identidade cultural e inovação - Foto: Divulgação - Fernando Ferreira

Apoiado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), terminou no sábado (13/09) a 10ª edição do ‘Volta ao Mundo Bambas’, considerado o maior encontro de capoeira do mundo. O evento reuniu mestres, atletas, pesquisadores, estudantes e amantes da arte-luta em uma programação que uniu ciência, cultura e esporte.

Além de colocar a cidade no mapa mundial da capoeira, a iniciativa movimentou a economia local, atraiu turistas, gerou intercâmbio cultural e fortaleceu políticas públicas voltadas à cultura e ao esporte. “Eu estive em Brasília representando a cidade para conhecer esse projeto e vimos a importância de fomentarmos em Maricá a prática da capoeira e valorizarmos os profissionais”, contou o subsecretário de Cultura e das Utopias, Alex Bittencourt.

“O evento começou com a parte científica, envolvendo psicólogos e nutricionistas, e seguiu com combates de diferentes categorias. Hoje estamos nos finais no palco principal, exibidos pela SporTV e Canal Combate, mostrando para o Brasil esse evento lindo que conseguimos trazer para a cidade de Maricá”, explicou o subsecretário.

O diretor executivo do VMB, Severo Scarpati, elogiou a iniciativa da Prefeitura de Maricá em investir na manifestação artístico-esportiva. “O que vivemos em Maricá foi espetacular. Foram mais de 600 crianças de 110 cidades, representantes de 16 estados, 330 mestres e 180 grupos de capoeira reunidos. É um marco histórico para a capoeira. Tivemos oficinas para alunos da rede pública, pesquisas científicas inéditas e seletivas de várias categorias. E tudo isso chegou às telas da TV, algo que nunca tinha acontecido nessa dimensão”, afirmou.

Com atividades científicas, educacionais, culturais e esportivas, o VMB 10 – Volta ao Mundo Bambas reafirmou o compromisso da Prefeitura de Maricá em investir em projetos que unem identidade cultural e inovação. O evento não apenas celebrou a capoeira como patrimônio imaterial, mas também projetou a cidade para além das fronteiras nacionais, atraindo olhares e reconhecimento internacional.

Volta ao Mundo Bambas

Criado com o objetivo de valorizar a capoeira como prática esportiva e patrimônio cultural, o Volta ao Mundo Bambas (VMB) é considerado o maior evento internacional da modalidade. O torneio adota o formato de liga, com etapas, ranking oficial e disputas em diferentes categorias, promovendo a inclusão de atletas desde o nível infanto-juvenil até treinadores experientes.