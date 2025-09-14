Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3532 | Euro R$ 6,2702
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Brasil inicia campanha no Mundial de vôlei com vitória sobre a China

Seleção brasileira alcançou triunfo por 3 sets a 1

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 14 de setembro de 2025 - 15:28
A seleção brasileira está no Grupo H da competição
A seleção brasileira está no Grupo H da competição -

O Brasil iniciou a trajetória no Campeonato Mundial de vôlei masculino com uma vitória sobre a China por 3 sets a 1 (parciais de 19/25, 25/23, 25/22 e 25/21), na manhã deste domingo (14) em Pasay City (Filipinas). A seleção brasileira busca o tetracampeonato nesta competição.

O principal pontuador da equipe comandada pelo técnico Bernardinho foi o ponteiro Arthur Bento, que somou o total de 17 pontos (15 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

A seleção brasileira está no Grupo H da competição, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final da competição.

Leia também: 

10º Volta ao Mundo Bambas coloca Maricá no mapa da capoeira

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Matérias Relacionadas