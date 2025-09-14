São Gonçalo convoca contribuintes para atualização cadastral

Os contribuintes de São Gonçalo poderão obter descontos diferenciados que garantem até 20% de redução no valor do IPTU 2026 para quem optar por pagamento em cota única. A Prefeitura anunciou os benefícios para quem aderir aos programas de incentivos lançados pela Secretaria de Fazenda: “Cadastro em Dia”, que oferece desconto de 5% no IPTU 2026 para os imóveis cujos dados estejam atualizados até 30 de novembro de 2025, e "Bom Pagador", que também dará 5% de abatimento para quem estiver com as contas em dia no mesmo prazo - 30 de novembro deste ano.

A atualização cadastral, disponível no portal colabore.pmsg.rj.gov.br a partir desta segunda-feira (15), às 11h, no menu “Serviços Digitais”, é uma das exigências para conquistar um dos benefícios. O processo deve ser realizado por proprietários, possuidores ou representantes legais de imóveis e terrenos da cidade. O procedimento é dividido em duas fases: a primeira para atualização dos dados básicos e a segunda para informações completas e detalhadas sobre o imóvel. Entre os documentos solicitados estão identidade oficial com foto, RGI e o espelho do IPTU.

Após o envio da solicitação, a Prefeitura de São Gonçalo irá analisar os dados e realizar a atualização cadastral do imóvel. Segundo a Prefeitura, a ação tem dupla finalidade: oferecer um incentivo financeiro para os contribuintes e, ao mesmo tempo, aprimorar a gestão pública municipal. Com dados mais atualizados, a cidade pode planejar melhor suas políticas e serviços, beneficiando diretamente a população.

Bom Pagador: Todos os contribuintes que pagarem em cota única e que estiverem com os tributos quitados ou com parcelamentos regularizados até 30 de novembro de 2025 também terão desconto de 5% no valor do imposto de 2026. Quem ainda está com impostos atrasados e quiser garantir o desconto, pode participar, durante todo este mês de setembro, do programa Concilia, no Partage Shopping, uma excelente oportunidade de negociação das dívidas com descontos em multas e juros e parcelamento em até 60 vezes.

Os contribuintes que aderirem aos programas Cadastro em Dia e Bom Pagador e optarem por quitar o IPTU 2026 em cota única, até 10 de fevereiro de 2026, irão acumular 20% de desconto sobre o valor total do imposto.

Além do IPTU, outros tributos municipais também terão descontos em 2026, caso sejam pagos em cota única até 10 de fevereiro, como o ISSQN, taxas de publicidade, coleta de lixo, fiscalização e inspeção sanitária, todos com abatimento de 5%.