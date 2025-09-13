Botafogo responsabiliza e aplica punição a torcedores envolvidos em princípio de incêndio no Engenhão

Três torcedores foram punidos e responsabilizados pelo Botafogo por causarem um princípio de incêndio na arquibancada do setor Leste Inferior do Nilton Santos (Engenhão) antes do início da partida contra o Vasco, na última quinta-feira (11), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O clube carioca suspendeu o acesso do trio do estádio.

"O Botafogo identificou, através do sistema de biometria facial e de vigilância do estádio, os três torcedores responsáveis pelo uso de sinalizadores no Nilton Santos que causaram um princípio de fogo na arquibancada na partida de ontem. O clube reitera que a utilização de tais artefatos é terminantemente proibida e que poderiam ter consequências mais graves. O Clube já acionou as autoridades públicas e irá, preventivamente, suspender o acesso dos referidos torcedores até que o devido processo legal seja concluído", informou o Botafogo.

A confusão começou no momento da entrada do time em campo. O grupo de torcedores, que não tinha relação com a festa organizada pelo Movimento Ninguém Ama Como A Gente, decidiu acender sinalizadores por conta própria, o que iniciou o princípio de incêndio.

Apesar do susto, o fogo foi controlado rapidamente. Outros torcedores botafoguenses ajudaram a identificar os responsáveis, que foram retirados do estádio após o ocorrido.