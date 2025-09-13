Praia de São Francisco recebe a II edição do Interpoints BT

O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) - Foto: Divulgação

O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) - Foto: Divulgação

Neste final de semana ( 13 e 14 de setembro), a Praia de São Francisco está sendo palco da segunda edição do Interpoints BT Niterói 2025, um campeonato por equipes que promete agitar a cidade e atrair atletas de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro.

Diferente dos torneios tradicionais, o Interpoints BT traz um formato dinâmico e emocionante, que valoriza a coletividade e a estratégia. Os confrontos, dentro de cada categoria, podem ter até três jogos:

- 1º jogo: Dupla feminina (obrigatório)

- 2º jogo: Dupla masculina (obrigatório)

- 3º jogo: Dupla mista (em caso de empate)

Esse modelo garante disputas acirradas e intensas, com jogos que envolvem ainda mais o público e os participantes. O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

“O Interpoints BT é mais um exemplo de como Niterói se consolida como capital dos esportes ao ar livre. Esse formato inovador traz mais emoção e engajamento, aproximando o público e incentivando a participação das equipes. Estamos felizes em apoiar um evento que valoriza o esporte coletivo e fortalece a cena esportiva da nossa cidade”, destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Luiz Carlos Gallo