Filipe Luís recusa proposta de clube Turco

O treinador do Flamengo Filipe Luís negou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, para continuar em seu projeto no Rubro-Negro. A informação foi publicada pelo UOL.

De acordo com a matéria, o clube turco procurou o Flamengo e revelou interesse em contratar o treinador. Entretanto, Filipe recusou a oportunidade e não deu abertura para as tratativas, pois acredita que seu trabalho no clube carioca ainda está em curso. Mas não negou o desejo de um dia atuar na Europa.

O clube turco teria indicado uma compensação financeira ao clube, mas como nem Filipe nem o Flamengo demonstraram interesse em encerrar o projeto atual, as negociações não avançaram.

O técnico Filipe Luiz assinou em 2024 um contrato para o cargo com um salário inferior ao de outros técnicos de elite no futebol brasileiro. O Flamengo enviou uma proposta que teria duração até o fim de 2026, podendo ser renovado por mais um ano, com reajuste salarial. Por outro lado, o treinador ficou de mandar uma contraproposta.