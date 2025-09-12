Após eliminação na Copa do Brasil, Botafogo perde sexta chance de título da temporada
Glorioso acumula mais um insucesso e caminha para fechar o ano sem títulos
Após a eliminação na Copa do Brasil na noite da última quinta-feira (11), para o Vasco, nos pênaltis, o Botafogo se despediu da sexta competição que disputou em 2025. O atual campeão Brasileiro e da Libertadores agora disputa apenas a Série A.
A diretoria do Glorioso via na Copa do Brasil a última esperança de taça na temporada. Mesmo estando entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, a distância para o líder Flamengo é de 12 pontos.
Desde janeiro, o Botafogo entrou em campo para disputar seis competições além do Brasileiro. Começando pela Supercopa do Brasil, passando pela Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Copa do Mundo de Clubes e Libertadores até chegar na Copa do Brasil.
Competições disputadas pelo Botafogo em 2025:
Supercopa do Brasil
02/02/2025 - Botafogo 1 x 3 Flamengo (final única)
Recopa Sul-Americana
20/02/2025 - Racing 2 x 0 Botafogo (ida da final)
27/02/2025 - Botafogo 0 x 2 Racing (volta da final)
Campeonato Carioca
9º colocado na primeira fase - não classificou para a semifinal nem para a Taça Rio
Copa do Mundo de Clubes
28/06/2025 - Palmeiras 1 x 0 Botafogo (oitavas de final - jogo único)
Libertadores
14/08/2025 - Botafogo 1 x 0 LDU (ida das oitavas)
21/08/2025 - LDU 2 x 0 Botafogo (volta das oitavas
Copa do Brasil
27/08/2025 - Vasco 1 x 1 Botafogo (Ida das quartas)
11/09/2025 - Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco (volta das quartas)
Somente com o Brasileirão em disputa, o Alvinegro agora se prepara para enfrentar o São Paulo, no próximo domingo (14), às 17h30 (horário de Brasília), no Morumbis. O Glorioso ocupa a quinta colocação com 35 pontos.