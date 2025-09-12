Após eliminação na Copa do Brasil, Botafogo perde sexta chance de título da temporada

Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil na quinta (11), ao perder nos pênaltis para o Vasco - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Após a eliminação na Copa do Brasil na noite da última quinta-feira (11), para o Vasco, nos pênaltis, o Botafogo se despediu da sexta competição que disputou em 2025. O atual campeão Brasileiro e da Libertadores agora disputa apenas a Série A.

A diretoria do Glorioso via na Copa do Brasil a última esperança de taça na temporada. Mesmo estando entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, a distância para o líder Flamengo é de 12 pontos.

Desde janeiro, o Botafogo entrou em campo para disputar seis competições além do Brasileiro. Começando pela Supercopa do Brasil, passando pela Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Copa do Mundo de Clubes e Libertadores até chegar na Copa do Brasil.

Competições disputadas pelo Botafogo em 2025:

Supercopa do Brasil

02/02/2025 - Botafogo 1 x 3 Flamengo (final única)

Recopa Sul-Americana

20/02/2025 - Racing 2 x 0 Botafogo (ida da final)

27/02/2025 - Botafogo 0 x 2 Racing (volta da final)

Campeonato Carioca

9º colocado na primeira fase - não classificou para a semifinal nem para a Taça Rio

Copa do Mundo de Clubes

28/06/2025 - Palmeiras 1 x 0 Botafogo (oitavas de final - jogo único)

Libertadores

14/08/2025 - Botafogo 1 x 0 LDU (ida das oitavas)

21/08/2025 - LDU 2 x 0 Botafogo (volta das oitavas

Copa do Brasil

27/08/2025 - Vasco 1 x 1 Botafogo (Ida das quartas)

11/09/2025 - Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco (volta das quartas)

Somente com o Brasileirão em disputa, o Alvinegro agora se prepara para enfrentar o São Paulo, no próximo domingo (14), às 17h30 (horário de Brasília), no Morumbis. O Glorioso ocupa a quinta colocação com 35 pontos.