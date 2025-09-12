Fluminense é o único clube brasileiro que disputa três competições em 2025

O fim das quartas de final da Copa do Brasil fez o Fluminense atingir uma marca relevante nesta temporada. O Tricolor carioca agora é o único clube brasileiro vivo em três competições diferentes em 2025.

Isso aconteceu porque o Flu eliminou o Bahia e avançou para a semifinal da competição. Depois, porque o Atlético-MG, outra equipe que estava viva em todas as frentes, acabou sendo eliminado pelo rival Cruzeiro.

Ao todo, sete equipes tem duas competições para disputar até o final da temporada. A única com três é o Fluminense. Além da Copa do Brasil, o clube carioca segue na disputa da Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro.

Leia também:

▶ Mulher é presa por queimar as mãos da própria filha, de 9 anos, por reclamar de fome

▶ Casa pega fogo em bairro da Zona Sul de Niterói

Equipes brasileiras em mais de uma competição:

Fluminense: Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana

Flamengo: Brasileirão, Conmebol Libertadores

Palmeiras: Brasileirão, Conmebol Libertadores

São Paulo: Brasileirão, Conmebol Libertadores

Vasco: Brasileirão, Copa do Brasil

Cruzeiro: Brasileirão, Copa do Brasil

Corinthians: Brasileirão, Copa do Brasil

Atlético-MG: Brasileirão, Sul-Americana