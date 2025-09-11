Dois torcedores do Vasco são baleados após confusão entre torcidas no Rio

Duas pessoas foram baleadas em uma briga entre torcidas organizadas em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no início da noite desta quinta-feira (11), horas antes do confronto entre Botafogo e Vasco válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Um dos homens foi atingido por um disparo no pé, enquanto o outro foi baleado na cabeça. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado pelas autoridades.

O confronto entre as torcidas aconteceu nas proximidades da estação de trem de Oswaldo Cruz. Historicamente, as torcidas de Botafogo e Vasco são consideradas 'parceiras' e normalmente não são registradas brigas entre elas.

A partida entre Botafogo e Vasco começa às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, empate em 1 a 1.