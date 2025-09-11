Lenda do bodyboarding encara mais um campeonato Mundial e terá a própria filha como adversária

Aos 49 anos de idade, Neymara Carvalho segue escrevendo novos capítulos em sua história no bodyboarding. A atleta pentacampeã mundial e dez vezes campeã brasileira, completa 30 anos atuando no Circuito Mundial nesse ano. Com uma jornada de resiliência e garra, agora, Neymara terá a experiência única, de ter a própria filha como adversária.

A capixaba começou a competir profissionalmente no esporte em 1994, no ano seguinte entrou no Circuito Mundial e depois de oito temporadas, levantou o primeiro troféu em 2003. Vieram ainda o bicampeonato em 2004 e mais três títulos consecutivos entre 2007 e 2009.

"Esperar tanto tempo para ser campeã mundial foi difícil, mas foi um grande aprendizado. Eu observava as brasileiras que venceram antes de mim e entendia como precisava treinar, me portar e evoluir. Tudo o que me tornei devo a esse aprendizado", disse a atleta.

Fora das águas, a atleta também se tornou uma referência, criando o Instituto Neymara Carvalho, que já atendeu mais de 4 mil jovens com projetos sociais ligados ao esporte.

Mas, desde 2024, a capixaba passa por um desafio inédito na carreira, competir contra a própria filha, Luna Hardman, de 19 anos, bicampeã mundial Pro Junior e uma das promessas da nova geração. "É uma experiência linda, mas também muito difícil. Deixar o papel de mãe de lado para encarar minha filha como adversária é um dos maiores desafios da minha carreira, e também um dos mais gloriosos", afirmou.

Já Luna, por sua vez, garante já ter aprendido a dividir as funções: "Na hora da bateria, consigo diferenciar bem o afeto da competição. Ela é um exemplo para todas as meninas do mundo, e competir contra minha mãe só me ajuda a evoluir", disse a atleta de 19 anos.

Na temporada de 2025, Neymara já disputou etapas no Marrocos, Chile e Portugal, onde terminou em terceiro lugar. Agora, a capixaba retorna ao Espírito Santo para mais uma edição do Wahine Bodyboardind Pro, etapa brasileiro do Mundial, que ela também ajuda a organizar.