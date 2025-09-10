Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Fluminense tenta reverter vantagem do Bahia para chegar às semifinais da Copa do Brasil

No Maracanã, Tricolor carioca precisa vencer para seguir com o sonho de avançar na competição nacional

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de setembro de 2025 - 14:11
Fluminense recebe o Bahia, nesta quarta (10), pela Copa do Brasil
O Fluminense joga a sobrevivência na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), às 19h, no Maracanã, contra o Bahia. É a partida de volta das quartas de final da competição. No jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o Tricolor baiano venceu por 1x0. Com isso, o Flu precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa da vaga para os pênaltis. Em caso de vitória por dois ou mais gols, os cariocas avançam. O Esquadrão de Aço precisa de apenas um empate para chegar às semifinais.

A equipe de Renato Gaúcho vem de três jogos sem vitória. Pelo Brasileirão, uma derrota para o Bragantino e um empate com o Santos. Pela Copa do Brasil, derrota para o Bahia. O clube quer espantar a má fase e voltar a vencer para embalar.

O onze inicial do Fluminense deve ser: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

O Tricolor baiano chega no Rio de Janeiro em vantagem no duelo. Outro fator de motivação é o título da Copa do Nordeste, conquistado através de duas goleadas convincentes sobre o Confiança durante a Data Fifa.

Rogério Ceni deve levar os seguintes titulares à campo: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José.

A arbitragem do duelo decisivo fica por conta de Matheus Delgado Candançan (SP). Ele é auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP). O VAR é de responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira (GO).

