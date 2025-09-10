Campeãs da Taça das Favelas 2025 vão assistir jogo do Fluminense no Maracanã

Após empatarem por 2 a 2 no tempo normal com o Arrastão, de São Gonçalo, as meninas dos Três Campos conquistaram o título inédito ao vencerem nos pênaltis - Foto: Divulgação/Samir Mariano

Após empatarem por 2 a 2 no tempo normal com o Arrastão, de São Gonçalo, as meninas dos Três Campos conquistaram o título inédito ao vencerem nos pênaltis - Foto: Divulgação/Samir Mariano

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Suderj, convidou o time feminino e a comissão técnica do Três Campos, equipe da Baixada Fluminense que sagrou-se campeã da Taça das Favelas 2025, para ir ao Maracanã na noite desta quarta-feira (10/09). A intenção é assistir o confronto entre Fluminense e Bahia, marcado para às 19h, partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. A iniciativa pretende levar outras equipes das comunidades cariocas ao estádio em competições oficiais no calendário do futebol brasileiro e promover inclusão social para os jovens das periferias.

Marcos Santos, presidente da Suderj, falou da parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) e da oportunidade de acompanhar o mata-mata da Copa do Brasil ao lado das campeãs.

Leia também:

Prefeitura de Maricá inaugura farmácia com medicamentos voltados ao tratamento de doenças crônicas e raras

Brasil sofre com altitude e perde para Bolívia em El Alto



"Mais um ano de parceria com a CUFA para trazer os melhores da Taça das Favelas ao Templo Sagrado do futebol. Que seja uma visita inspiradora a todos", afirmou.

Camisa 10, capitã e artilheira da equipe com cinco gols nessa edição da Taça das Favelas, Larissa de Almeida se diz ansiosa. Para a atacante que faz o L do ídolo Cano nas comemorações dos gols, assistir o time de coração jogar no Maracanã é mais um sonho realizado.

"Como uma tricolor fanática, eu fiquei muito feliz com o convite da Suderj para acompanhar o time do meu coração. Inclusive eu faço a comemoração do L igual do meu ídolo Germán Cano por causa do meu nome. Espero um dia conhecê-lo para fazermos o L juntos", agradeceu.

Outro que agradeceu o convite para assistir a partida foi o treinador Robertão, que estará à noite no estádio com suas atletas. Para ele, o título no maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, é um diferencial na vida esportiva das campeãs.

"Ser campeão da Taça das Favelas abriu portas importantes para todos do projeto. Quero aproveitar para agradecer, em nome da diretoria sobre esse convite da Suderj para viver essa experiência inesquecível no jogo do Fluminense. Estar no Maracanã é muito bom", resumiu o treinador de 22 anos.

Título suado

Após empatarem por 2 a 2 no tempo normal com o Arrastão, de São Gonçalo, as meninas dos Três Campos conquistaram o título inédito ao vencerem nos pênaltis o adversário por 9 a 8, em Moça Bonita.

A heróina da partida foi a goleira Salles, que defendeu três pênaltis na decisão. A camisa 1 foi eleita a melhor goleira, melhor jogadora e a menos vazada da competição.

A equipe da Baixada Fluminense disputou pela primeira vez a Taça das Favelas e conquistou o título inédito.