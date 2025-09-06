Goleiro Bruninho Samudio volta a ser convocado para a Seleção Brasileira

O goleiro Bruninho Samudio, de 15 anos, voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. O jovem atleta vai representar o país no Conmebol Liga Evolución U15, torneio sul-americano das categorias de base. Esta é a terceira vez que seu nome aparece na lista para a Seleção neste ano. Ele viaja com a equipe para o Paraguai na próxima quinta-feira (11).

Nas redes sociais, Sônia Moura, avó do atleta, celebrou a convocação. Ela tem sido a responsável pela criação do adolescente desde que sua mãe, Eliza Samúdio, foi brutalmente assassinada em 2010, a mando do ex-goleiro Bruno. A avó parabenizou Bruninho pela conquista e desejou sucesso na caminhada.

“Que emoção ver isso! É incrível ver você crescendo e se destacando no futebol, a terceira convocação para seleção brasileira é um reconhecimento do seu esforço e dedicação. Estou muito orgulhosa de você e ansiosa para ver seus próximos passos no esporte. O caminho até aqui não foi fácil, mas cada obstáculo superado tornou a conquista ainda mais gratificante. A perseverança e a sua determinação foram fundamentais para chegar onde está agora. Continue firme nos seus objetivos”, escreveu Sônia.

Neste ano, Bruninho foi campeão da Copa 2 de Julho pela Seleção sub-15, em Salvador, na Bahia. O jovem atleta terminou o campeonato fazendo boas defesas e não sofreu nenhum gol no torneio. Ex-atleta do Athletico Paranaense, ele joga, atualmente, pelas categorias de base do Botafogo.