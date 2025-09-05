Niteroiense Futebol Clube: o retorno aos gramados e a ascensão de um projeto vencedor

Fundado originalmente em 1913, o Niteroiense Futebol Clube é uma equipe tradicional do município de Niterói. O clube foi importante no desenvolvimento do futebol fluminense nas primeiras décadas do século 20. Porém, em 1980, precisou encerrar suas atividades. O retorno, em 2024, veio por meio da transferência do Clube Atlético Carioca.

Desde então, o projeto tem sido positivo. A equipe de Niterói tem crescido nesse um ano e meio depois do retorno aos gramados, subindo da quinta para a terceira divisão. O jornal O São Gonçalo foi até o local do jogo e conversou com personagens importantes para o crescimento da equipe. Um dos nomes desse sucesso é do presidente do Niteroiense, André Luiz Silva.

O dirigente contou um pouco de como foi o retorno da equipe: "Houve, em 2023, a primeira tentativa de mudança de nome e de sede do antigo Atlético de Carioca para o Niteroiense. E aí a gente conseguiu formalizar em 2024. E aí tivemos o sucesso de dois acessos, dois títulos."

André Luiz também falou sobre o esse momento importante do Niteroiense, de estrear na terceira divisão e iniciar mais uma tentativa de acesso: "A ansiedade é grande. Eu já briguei com a comissão técnica toda esses dias para cá (risos)."

"A primeira situação nossa é permanecer na B1, mas é claro que a gente sonha em ficar entre os quatro e aí pleitear uma vaga depois nas semifinais e depois focar no título", completou o presidente.

Presidente do Niteroiense, André Luiz Silva comentou sobre o projeto e a expectativa para o início da Série B1 | Foto: Enzo Britto

Outro nome da engrenagem vencedora do Niteroiense é o volante Bruno Gallo. Revelado nas categorias de base do Vasco, Bruno está com 37 anos e acrescenta experiência ao elenco da equipe fluminense.

Capitão, ele chegou em 2024 e marcou de pênalti em sua estreia. Na temporada, ele contribuiu com oito gols em 25 jogos, sendo fundamental na conquista da Taça Waldir Amaral e no duplo acesso do Cariocão.

O jogador falou sobre a aguardada estreia na competição: "A expectativa é sempre positiva, porque desde o início do projeto, há um ano e meio atrás, a gente procurou vencer, procurou acesso, títulos. Tem muita ambição no projeto, então não vamos fugir do que nós fizemos ano passado."

Mesmo com a experiência e passagens por alguns clubes em Portugal, Bruno Gallo revelou que a ansiedade para a estreia ainda acontece, mas frisa o foco na vitória e também na importância de ter a torcida por perto: "Acho que toda estreia num campeonato existe esse frio na barriga. Mas é importantíssimo você entrar numa competição com uma vitória, com os três pontos, ainda mais em casa. Esse ano a gente vai poder nos prevalecer pelo fator casa, que ano passado nós não tínhamos, jogávamos no Rio, muitas vezes em Moça Bonita, até no estádio do São Cristóvão."

"Eu acho que essa estreia, por ser em casa, a cidade abraçando o projeto, o time, tem tudo para a gente sair feliz com esses três pontos. Vamos lutar desde o primeiro minuto até o último minuto", concluiu o volante.

Bruno Gallo é peça-chave no elenco do Niteroiense para a temporada | Foto: Enzo Britto

Mais um nome forte do projeto é o técnico Thiago Thomaz. O comandante também bateu um papo com o jornal e apontou que o Niteroiense está preparado: "A gente está bem focado, bem preparado. Acredito que a gente vai fazer uma partida boa sábado."

Sobre o projeto, Thiago se orgulha do trabalho da equipe na captação de atletas: "Eu sempre falo sobre isso também. Tiramos muitos meninos aí de comunidade para o nosso grupo. Meninos que estavam com os sonhos acabados."

Thiago não deixou de mencionar que é possível sonhar alto e conquistar mais um acesso: "Eu falo sempre que o sonho é quando você joga bem. Falo isso para os meus jogadores. Jogando bem, a chance de você vencer o jogo é muito grande. E ai, naturalmente a gente passa a sonhar."

"Acredito que o Niteroiense vai fazer um grande campeonato. E se Deus quiser, ficar entre os quatro primeiros, que é o nosso primeiro objetivo. E depois ter mais esse acesso que vai ser histórico", finalizou o técnico.

Thiago Thomaz confia em um bom campeonato e sonha com o acesso do Niteroiense | Foto: Enzo Britto

O Niteroiense Futebol Clube se prepara para estrear no Campeonato Carioca da Série B1, diante do São Cristóvão, no CEFAT, às 14h45 (horário de Brasília).

Confira imagens do treino do Niteroiense, no CEFAT, visando o começo do estadual:

1/4 | Foto: Enzo Britto

2/4 | Foto: Enzo Britto

3/4 | Foto: Enzo Britto

4/4 | Foto: Enzo Britto