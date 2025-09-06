Vai sair? Filipe Luís ainda não respondeu proposta de renovação do Flamengo

Neste mês, ex-lateral completa um ano à frente do Flamengo - e um ano como técnico do time profissional - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

Prestes a completar um ano como treinador como treinador da equipe profissional do Flamengo, o técnico Filipe Luís ainda não bateu o martelo acerca de seu futuro na equipe. Informações dos bastidores rubro-negros indicam que o comandante da equipe não respondeu a última proposta de renovação de contrato feita pelo clube. Segundo relatos, Filipe teria pedido um reajuste de salário maior.

A informação é do portal “ge”. O atual contrato de Filipe vai até dezembro deste ano. De acordo com o veículo, o clube apresentou uma oferta para renovar o acordo até o fim de 2026, com previsão de renovação automática por mais uma temporada. No entanto, o treinador teria deixado a proposta em espera e manifestado interesse em um salário maior para o novo acordo.

Apesar da incerteza, a previsão é de que ambas as partes cheguem a um acordo em breve, já que a questão financeira não seria um entrave para o Fla, segundo o “ge”. Filipe já teria manifestado interesse em migrar para o futebol europeu, mas também teria dito, segundo o portal, que espera amadurecer mais profissionalmente antes de deixar o país - o que seria positivo para o Flamengo.

A primeira proposta de renovação com o treinador foi enviada pelo Fla antes da Copa do Mundo de Clubes. Na época, as negociações foram interrompidas por conta dos preparativos do clube para as ofertas e negociações para a janela de transferências de atletas. A expectativa é de que o foco da diretoria rubro-negra nos próximos dias seja a renovação com Filipe e com o jogador uruguaio Arrascaeta.