Lucas Perri entra na Justiça do Trabalho e cobra R$ 2,8 milhões do Botafogo

O goleiro Lucas Perri entrou com um processo, na 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, cobrando R$ 2.834.964,68 (dois milhões e oitocentos e trinta e quatro mil) do Alvinegro por dívidas trabalhistas. A primeira audiência do caso está prevista para o dia 5 de novembro.

Na ação, a defesa do atleta cobra valores referentes a direito de imagem, FGTS e pendências na rescisão do goleiro.

Leia também:

➣Brasileiros fazem as lutas principais no UFC Paris, deste sábado (6)

➣ Mulher é presa por cegar ex-companheira com ácido em Niterói

Lucas Perri foi um dos primeiros destaques da era Saf, no Botafogo. Após não receber muitas chances na equipe do São Paulo, o jogador chegou ao Alvinegro em 2022. Rapidamente, Perri se tornou titular do time e interrompeu um período de quatro anos sem jogadores do Botafogo na seleção, após ser convocado em 2023. Na temporada seguinte, ele foi negociado com o Lyon, clube que também pertence ao grupo Eagle, e atualmente defende o Leeds, da Inglaterra.