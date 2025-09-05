Vivendo boa fase, Philippe Coutinho atinge melhores números desde 2020

O meia Philippe Coutinho, do Vasco, viveu um excelente mês de agosto. O camisa 10 da Colina marcou seus primeiros gols no Brasileirão, teve boas atuações e se tornou peça-chave do time de Fernando Diniz.

O gol diante do Sport, na importante vitória no último domingo (31), foi o nono dele na temporada. É a melhor marca do jogador desde a temporada 2019/2020, quando estava atuando no Bayern de Munique, da Alemanha.

A atual temporada de Coutinho é sua melhor em número de partidas disputadas desde que retornou ao Barcelona em 2020, depois do fim do período de empréstimo no clube alemão. Ele sofreu com poucos jogos tanto na Espanha quanto na Inglaterra, quando se transferiu para o Aston Villa.

Ele passou por diversos problemas de lesão nos dois clubes. Isso fez com que ele pouco atuasse. Seus melhores números eram em sua passagem pelo Al-Duhail, do Catar. Por lá, Coutinho marcou oito gols em 23 jogos.

Em 2024, ele também teve lesões e não teve longa sequência de jogos. Foram apenas 18 jogos, três gols marcados e uma assistência. Em 2025 as coisas mudaram completamente. Ele raramente foi desfalque por lesão e já soma 12 participações em gols em 36 jogos, com uma média de gol ou assistência a cada três jogos.

O bom momento de Coutinho tem causado impacto direto no resultado coletivo. Neste ano, o Vasco tem uma aproveitamento de 72,2% quando o meia participa de gols. Foram 12 jogos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas.

Para Fernando Diniz, o time do Vasco se resume à Coutinho e mais 10 jogadores. O técnico tem total confiança no meia e já declarou diversas vezes o prazer que tem em treinar o camisa 10 de São Januário.

"Tenho muita conexão com o Philippe. Sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele. E da pessoa, cada vez mais (à medida) que vou conhecendo. Um jogador do talento dele que tem uma humildade que se equipara. Acho que tem muito a oferecer à torcida do Vasco e ao futebol brasileiro. Costumo dizer que jogadores como o Philippe são um presente ao futebol brasileiro."

No início de julho, Philippe Coutinho assinou em definitivo com o Vasco, após a rescisão de contrato com o Aston Villa, da Inglaterra. O vínculo é válido até junho de 2026.