Brasileiros fazem as lutas principais no UFC Paris, deste sábado (6)
Evento acontece a partir das 13h
O Brasil está muito bem representado para o próximo evento do UFC, que acontece na Accor Arena, em Paris, neste sábado (6), a partir das 13h da tarde. Os dois atletas que defendem a mesma equipe, a 'Fighting Nerds', são apontados como possíveis novos campeões em suas respectivas categorias.
O peso-leve (70 kg), Maurício Ruffy, que está em ascensão na organização, faz o co-luta principal do evento contra o francês Benoit Saint Denis, que luta em casa com apoio da torcida. Já o médio (84 kg), Caio Borralho, faz a luta principal contra Nassourdine Imavov. Caio busca que a vitória acompanha de uma boa performance, o dê a chance lutar pelo cinturão contra o campeão russo Khamzat Chimaev.
O terceiro brasileiro que estaria no card, seria Patrício Pitbull enfrentando o belga Losene Keita. O adversário não bateu o peso e a luta foi cancelada. Após isso, o lutador foi cortado da organização, essa seria sua estreia no UFC.
Card completo do UFC Paris:
Card principal - início às 16h (de Brasília)
Nassourdine Imavov x Caio Borralho - peso médio
Benoit Saint Denis x Mauricio Ruffy - peso leve
Modestas Bukauskas x Paul Craig - peso meio-pesado
Bolaji Oki x Mason Jones - peso leve
Axel Sola x Rhys McKee - peso meio-médio
Patricio Pitbull x Losene Keita - peso pena
Card preliminar - início às 13h (de Brasília)
William Gomis x Robert Ruchala - peso pena
Oumar Sy x Brendson Ribeiro - peso meio-pesado
Marcin Tybura x Ante Delija - peso pesado
Harry Hardwick x Kauê Fernandes - peso leve
Sam Patterson x Trey Waters - peso meio-médio
Brad Tavares x Robert Bryczek - peso médio
Andreas Gustafsson x Rinat Fakhretdinov - peso meio-médio
Shauna Bannon x Sam Hughes - peso palha feminino