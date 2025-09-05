Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Brasileiros fazem as lutas principais no UFC Paris, deste sábado (6)

Evento acontece a partir das 13h

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de setembro de 2025 - 18:14
Caio Borralho enfrenta Nassourdine Imavov
Caio Borralho enfrenta Nassourdine Imavov -

O Brasil está muito bem representado para o próximo evento do UFC, que acontece na Accor Arena, em Paris, neste sábado (6), a partir das 13h da tarde. Os dois atletas que defendem a mesma equipe, a 'Fighting Nerds', são apontados como possíveis novos campeões em suas respectivas categorias.

O peso-leve (70 kg), Maurício Ruffy, que está em ascensão na organização, faz o co-luta principal do evento contra o francês Benoit Saint Denis, que luta em casa com apoio da torcida. Já o médio (84 kg), Caio Borralho, faz a luta principal contra Nassourdine Imavov. Caio busca que a vitória acompanha de uma boa performance, o dê a chance lutar pelo cinturão contra o campeão russo  Khamzat Chimaev. 

O terceiro brasileiro que estaria no card, seria Patrício Pitbull enfrentando o belga Losene Keita. O adversário não bateu o peso e a luta foi cancelada. Após isso, o lutador foi cortado da organização, essa seria sua estreia no UFC. 

Caio Borralho é destaque brasileiro no UFC
Caio Borralho é destaque brasileiro no UFC |  Foto: Reprodução/Youtube

Mauricio Ruffy
Mauricio Ruffy |  Foto: Divulgação UFC

Card completo do UFC Paris:

Card principal - início às 16h (de Brasília)

Nassourdine Imavov x Caio Borralho - peso médio

Benoit Saint Denis x Mauricio Ruffy - peso leve

Modestas Bukauskas x Paul Craig - peso meio-pesado

Bolaji Oki x Mason Jones - peso leve

Axel Sola x Rhys McKee - peso meio-médio

Patricio Pitbull x Losene Keita - peso pena

Card preliminar - início às 13h (de Brasília)

William Gomis x Robert Ruchala - peso pena

Oumar Sy x Brendson Ribeiro - peso meio-pesado

Marcin Tybura x Ante Delija - peso pesado

Harry Hardwick x Kauê Fernandes - peso leve

Sam Patterson x Trey Waters - peso meio-médio

Brad Tavares x Robert Bryczek - peso médio

Andreas Gustafsson x Rinat Fakhretdinov - peso meio-médio

Shauna Bannon x Sam Hughes - peso palha feminino

