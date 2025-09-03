Carlo Ancelotti confirma Seleção com quatro atacantes contra o Chile e quer ver um time intenso e bem equilibrado

Em entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (03), o técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti, revelou o que espera do time titular para o duelo contra o Chile, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O treinador italiano levará à campo um time intenso, rápido para poder atacar e que não fique exposto defensivamente. Ele confirmou a manutenção do esquema com quatro atacantes, assim como na partida diante do Paraguai, na última Data Fifa.

O Brasil deve entrar em campo para encarar o chilenos com uma linha ofensiva formada por Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Segundo Ancelotti, o desempenho diante da seleção paraguaia foi satisfatório.

Leia também:

▶ Prefeitura Móvel atende mais de 750 pessoas no Largo da Batalha

▶ Polícia Civil prende terceiro envolvido em roubo à família Bolsonaro em Resende

"Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos, penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer no jogo de amanhã, jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com bola. Acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com nosso jogo", disse o italiano.

"Ontem (terça-feira) eu testei quatro atacantes no treino, é a ideia, jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem", completou o comandante do Brasil.

No primeiro treino com o grupo completo, Ancelotti esboçou a Seleção com a seguinte escalação: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.