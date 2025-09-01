Copa Sesc de Futsal terá etapas em Niterói e São Gonçalo
Times de futsal masculino vão disputar, em setembro e outubro, etapas regionais e a final em Petrópolis, com viagem, estadia e alimentação arcadas pelo Sesc RJ
A Copa Sesc de Futsal Masculino terá etapa em Niterói e São Gonçalo. A competição, que reúne equipes formadas por trabalhadores de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, vai acontecer em nove cidades do estado. As inscrições estão abertas até 5 de setembro nas unidades do Sesc RJ e são gratuitas.
Nas duas cidades, os jogos serão disputados nos dias 21 e 28 de setembro, no Sesc local. Outras etapas ocorrerão em Barra Mansa, São João de Meriti, Petrópolis, São Gonçalo, Niterói, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Rio de Janeiro.
As equipes classificadas garantem vaga na decisão estadual, programada para os dias 24 e 26 de outubro no Hotel Parque Sesc Nogueira, em Petrópolis. O Sesc arcará com viagem, hospedagem e alimentação dos atletas durante a final.
Podem participar dos times, trabalhadores, estagiários e jovens aprendizes maiores de 18 anos de empresas do setor. Cada time pode inscrever até 15 atletas na fase regional e dez na final, desde que todos tenham a credencial plena do Sesc válida. Confira o regulamento no site www.sescrio.org.br/copa-sesc.
Considerada a maior competição esportiva entre as empresas do comércio, bens, serviço e turismo do estado, a Copa Sesc é uma iniciativa que busca promover a prática de atividade saudável que busca a integração entre as equipes, a melhora do condicionamento físico, manutenção da cultura esportiva.
13ª Copa Sesc de Futsal Masculino
Inscrições até 5 de setembro, nas unidades do Sesc RJ
Público: trabalhadores maiores de 18 anos de empresas do comércio de bens, serviços e turismo
Regulamento: www.sescrio.org.br/copa-sesc
Inscrições gratuitas
Calendário da Copa Sesc de Futsal
Etapa regional
Sesc Barra Mansa: 7, 14, 21 e 28 de setembro
Sesc São João de Meriti: 14 e 21 de setembro | 5 e 19 de outubro
Sesc Nogueira (Petrópolis): 14, 21, 28 de setembro | 5 e 12 de outubro
Sesc São Gonçalo: 21 e 28 de setembro
Sesc Niterói: 21 e 28 de setembro
Sesc Três Rios: 21 e 28 de setembro
Sesc Ramos (Rio de Janeiro): 28 de setembro | 5 de outubro
Sesc Nova Friburgo: 28 de setembro | 5 e 12 de outubro
Sesc Teresópolis: 28 e 30 de setembro | 3 e 5 de outubro
Etapa final
Sesc Nogueira (Petrópolis): 24 e 26 de outubro