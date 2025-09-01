União de Maricá recebe Samba de Caboclo em festa para samba-enredo do Carnaval 2026 no sábado (6)

A União de Maricá vai transformar sua quadra em um grande palco de festa no próximo sábado (6), a partir das 18h, para celebrar o samba-enredo campeão do Carnaval 2026. A noite terá como atração principal a estreia em Maricá do grupo Samba de Caboclo, que comanda uma super roda de samba, além de um show completo dos segmentos da escola liderados pelo intérprete oficial Zé Paulo Sierra e a abertura com o cantor Babby. A entrada é solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Matheus Santos, presidente da União de Maricá, destacou a importância da agenda movimentada de eventos promovidos pela escola. Ele também frisou que o momento será de celebração rumo ao próximo desfile.

“Este será um momento de alegria e confraternização, em que nossa comunidade vai celebrar o samba escolhido para o Carnaval 2026. A movimentação constante da quadra é fundamental, porque este espaço é mais do que o coração da escola, é um lugar de encontro, força cultural e fortalecimento da nossa identidade como escola de samba. Receber o Samba de Caboclo em Maricá, pela primeira vez, também é um presente para todos nós”, afirmou Santos.

Em 2026, a União de Maricá será a sexta escola a cruzar a Sapucaí no dia 14 de fevereiro, sábado, pela Série Ouro. A composição de Babby do Cavaco, Rafael Gigante, Marcelo Adnet, Hélio Porto, Jefferson Oliveira e André do Posto 7 irá embalar a escola em busca do acesso ao Grupo Especial.