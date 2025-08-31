Brasil vence a República Dominicana e avança no Mundial de Vôlei Feminino

Gabi, do Brasil, comemora ponto contra a República Dominicana, nas oitavas do Mundial de vôlei feminino - Foto: Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrentou um susto inicial, mas reagiu com força e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Mundial ao derrotar a República Dominicana por 3 sets a 1.

As dominicanas começaram pressionando, virando o primeiro set com autoridade e deixando a equipe comandada por José Roberto Guimarães em alerta. Mas a reação veio com ajustes táticos precisos: Brasil exibiu superioridade nas bolas de saque e ataque, enquanto a eficiência defensiva também se sobressaiu.

A ponteira Gabi, capitã da equipe, foi a maior pontuadora da partida, contribuindo com 21 pontos. Também se destacaram Julia Bergmann e a Rosamaria com 11 pontos. Pela República Dominicana, a oposta Gaila marcou 15 pontos, sendo a principal arma de sua equipe.

Com a vitória, o Brasil mantém 100% de aproveitamento no torneio e agora aguarda sua próxima adversária: a França. O duelo pelas quartas de final está marcado para quinta-feira, 4 de setembro, com horário a ser definido. Quem avançar, enfrentará na semifinal o vencedor de Itália ou Polônia.