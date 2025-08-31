Bia Haddad vence ex-top 3 do mundo e avança as oitavas de final do US Open

Bia Haddad avança as oitavas de final do US Open - Foto: Reprodução

A brasileira Bia Haddad segue em sua caminhada no US Open, um dos principais torneios de tênis. Na madrugada deste domingo (31), ela venceu a ex-top 3 do mundo, a grega Maria Sakkari, por 2 sets a 0.

Bia não teve dificuldades para ganhar da adversária, sendo superior à grega durante quase toda a partida.

No segundo set, Maria começou tentando uma reação para virar o jogo, mas Bia retomou o controle da partida e ganhou com parciais 6/1 e 6/2.

Nas oitavas, Bia Haddad terá pela frente a americana Amanda Anisimova, número 9 do mundo. O confronto está previsto para esta segunda-feira (01).