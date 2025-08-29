Vasco se aproxima de joias sul-americanas para reforçar o meio-campo

O Vasco da Gama está muito perto de fechar a contratação do volante paraguaio Brayan Grance, do Olimpia e do meia-atacante venezuelano Santos Torrealba. Ambos têm 18 anos e já contam com experiência no profissional de seus clubes.

Brayan Grance é um volante de 1,88 metros, que já entrou em campo duas vezes pelo Olímpia em 2025. O jogador já está no Brasil tratando dos últimos detalhes do empréstimo de um ano, com opção de compra.

Santos Torrealba, por sua vez, é capitão da seleção sub-20 da Venezuela. Atua como meia-atacante pelo lado esquerdo, soma cerca de 20 jogos como profissional pelo Zamora e já marcou um gol. Sua chegada também se dará por empréstimo com opção de compra .

As negociações foram conduzidas pelo empresário Marco Vanzini e passaram pelo departamento recebendo a aprovação do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe Loureiro. Os reforços precisam ser registrados até 2 de setembro, data limite da janela de transferências.