Sem Neymar, Ancelotti divulga lista de convocados da Seleção Brasileira
Com retorno de Lucas Paquetá e estreia de Kaio Jorge, Seleção vai enfrentar Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
O técnico italiano Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista de jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira nos dois próximos confrontos da equipe pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sua segunda convocação conta com apenas um estreante: o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. A formação convocada vai vestir a camisa verde e amarela nas disputas contra o Chile e a Bolívia.
Uma das surpresas da lista é o retorno de Lucas Paquetá, meio-campista que não era convocado desde que foi acusado por envolvimento em esquemas envolvendo jogos de aposta. Além de Kaio Jorge e Paquetá, outros seis atletas que não foram chamados por Ancelotti em sua primeira convocação foram selecionados, incluindo Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Joelinton.
Confira a convocação completa:
- Goleiros:
Alisson, do Liverpool
Bento, do Al-Nassr
Hugo Souza, do Corinthians
- Zagueiros:
Alexsandro Ribeiro, do Lille
Alex Sandro, do Flamengo
Caio Henrique, do Monaco
Douglas Santos, do Zenit
Fabricio Bruno, do Cruzeiro
Gabriel Magalhães, do Arsenal
Marquinhos, do PSG
Vanderson, do Monaco
Wesley, do Roma
Leia também:
➢ Goleiro Cássio desabafa sobre dificuldade para encontrar escola para a filha; "ela não é aceita"
➢ Flamengo leva multa por despejar esgoto na Lagoa; entenda
- Meio-Campistas:
Andrey Santos, do Chelsea
Bruno Guimarães, do Newcastle
Casemiro, do Manchester United
Joelinton, do Newcastle
Lucas Paquetá, do West Ham
- Atacantes:
Estêvão, do Chelsea
Gabriel Martinelli, do Arsenal
João Pedro, do Chelsea
Kaio Jorge, do Cruzeiro
Luiz Henrique, do Zenit
Matheus Cunha, do Manchester United
Raphinha, do Barcelona
Richarlison, do Tottenham
A Seleção Brasileira enfrenta o Chile no próximo dia 4 de setembro, às 21h30 no Maracanã. Na semana seguinte, é o Brasil que viaja, para enfrentar a Seleção da Bolívia em El Alto, às 20h30, no dia 9.