Sem Neymar, Ancelotti divulga lista de convocados da Seleção Brasileira

Com retorno de Lucas Paquetá e estreia de Kaio Jorge, Seleção vai enfrentar Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de agosto de 2025 - 18:25
Carlo Ancelotti divulgou a lista nesta segunda-feira (25)
O técnico italiano Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista de jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira nos dois próximos confrontos da equipe pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sua segunda convocação conta com apenas um estreante: o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. A formação convocada vai vestir a camisa verde e amarela nas disputas contra o Chile e a Bolívia.

Uma das surpresas da lista é o retorno de Lucas Paquetá, meio-campista que não era convocado desde que foi acusado por envolvimento em esquemas envolvendo jogos de aposta. Além de Kaio Jorge e Paquetá, outros seis atletas que não foram chamados por Ancelotti em sua primeira convocação foram selecionados, incluindo Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Joelinton.

Confira a convocação completa:

- Goleiros:

Alisson, do Liverpool

Bento, do Al-Nassr

Hugo Souza, do Corinthians

- Zagueiros:

Alexsandro Ribeiro, do Lille

Alex Sandro, do Flamengo

Caio Henrique, do Monaco

Douglas Santos, do Zenit

Fabricio Bruno, do Cruzeiro

Gabriel Magalhães, do Arsenal

Marquinhos, do PSG

Vanderson, do Monaco

Wesley, do Roma

- Meio-Campistas:

Andrey Santos, do Chelsea

Bruno Guimarães, do Newcastle

Casemiro, do Manchester United

Joelinton, do Newcastle

Lucas Paquetá, do West Ham

- Atacantes:

Estêvão, do Chelsea

Gabriel Martinelli, do Arsenal

João Pedro, do Chelsea

Kaio Jorge, do Cruzeiro

Luiz Henrique, do Zenit

Matheus Cunha, do Manchester United

Raphinha, do Barcelona

Richarlison, do Tottenham

A Seleção Brasileira enfrenta o Chile no próximo dia 4 de setembro, às 21h30 no Maracanã. Na semana seguinte, é o Brasil que viaja, para enfrentar a Seleção da Bolívia em El Alto, às 20h30, no dia 9.

