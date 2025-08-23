Goleiro Cássio desabafa sobre dificuldade para encontrar escola para a filha; "ela não é aceita"

" Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita”, escreveu Cassio - Foto: Divulgação/Redes Sociais

" Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita”, escreveu Cassio - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Cássio, goleiro do Cruzeiro, usou seu perfil nas redes sociais para desabafar sobre as dificuldades que tem enfrentado com a família para matricular a filha Maria Luiza, de sete anos, em uma escola. A criança, que é diagnosticada com TEA (transtorno do espectro autista), teve a matrícula rejeitada em colégios da capital mineira, Belo Horizonte, onde Cássio vive.

“Hoje, como tantos outros pais de crianças autistas não verbais, venho compartilhar algo muito doloroso. Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita”, escreve Cassio nas redes. Antes de se mudar para Minas Gerais, quando viviam em São Paulo, a criança era acompanhada por uma profissional especializada.

“Se não fosse por uma única escola ter aceitado a minha filha, a Maria simplesmente não teria como estudar em Belo Horizonte. O mais triste é ouvir isso justamente de escolas que se apresentam como ‘inclusivas’, que dizem aceitar todos os tipos de crianças. A realidade, no entanto, é bem diferente. Como pai, ver sua filha rejeitada simplesmente por ser autista é algo que corta o coração. Inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude. E ainda estamos muito longe de viver isso de verdade”, desabafou o goleiro.

De acordo com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o autista é legalmente reconhecido como pessoa com deficiência para todos os fins legais. Isso assegura a essa população o acesso às leis de inclusão e aos mecanismos de proteção previstos na legislação.