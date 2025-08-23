Flamengo leva multa por despejar esgoto na Lagoa; entenda

O Flamengo vai ter que pagar uma multa de quase R$ 1 milhão de reais ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) por conta do despejo irregular de esgoto. Entre 2022 e o início deste ano, a sede do clube foi notificada quatro vezes por despejar esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. O problema de saneamento foi regularizado recentemente pela atual gestão da equipe, mas o time ainda vai ter que responder pelas notificações.

Segundo o Inea, em inspeções realizadas ao longo dos últimos anos, foram identificados níveis anómalos de amônia no esgoto que saía de tubulações instaladas na sede do clube, que fica na Gávea, próximo à Lagoa. há indícios de que a tubulação usada pelo clube era muito antiga para despejar o esgoto, o que estaria causando contaminação. As irregularidades foram detectadas durante a gestão de Rodolfo Landim, que foi presidente do clube até o final do ano passado.

Leia também:

➢Flamengo barra oferta de times europeus por Léo Pereira

➢ Nova espécie de mamífero fóssil é identificada no Parque Paleontológico de São José de Itaboraí

Por conta do problema, o Flamengo terá que arcar com uma multa de R$ 902.183,30. “O valor foi arbitrado levando em consideração a quantidade de esgoto sem tratamento despejado na galeria pluvial, no interior da sede da instituição, e por atingir áreas urbanas e degradar o meio ambiente”, informou, em nota, o Inea.

O prazo para o pagamento da multa vai até o final do mês de agosto. O clube não comentou publicamente o caso. Segundo a concessionária Águas do Rio, o Flamengo regularizou problemas de tubulação na rede no último mês de maio.