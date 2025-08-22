Flamengo barra oferta de times europeus por Léo Pereira

Figura recorrente nas escalações rubro-negras há cinco anos, o zagueiro Léo Pereira chamou a atenção de equipes europeias, mas deve continuar vestindo a camisa do Flamengo. De acordo com o portal “ge”, três equipes estrangeiras diferentes procuraram a equipe do jogador para tentar negociar o atleta. O Fla, no entanto, teria respondido de forma negativa às três ofertas.

Porto, de Portugal; Valencia e Sevilla, da Espanha, teriam procurado informações sobre o jogador. As equipes teriam procurado saber quais são os valores e as condições para uma possível liberação ainda nesta janela de transferências. Apesar de barrar conversas no atual momento, o Flamengo deixou o canal aberto para uma possível negociação em uma janela futura, de acordo com o portal de notícias.

Pereira é titular absoluto da equipe nas escalações do técnico Filipe Luís; dos 39 jogos que disputou na temporada, 38 foram como titular. Além do destaque no Fla, o nome do jogador também apareceu na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira nos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. Caso seu nome se repita na lista oficial de convocação, ele vestirá a camisa da Seleção pela primeira vez.