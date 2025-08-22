Vasco se acerta com o Crystal Palace e encaminha contratação de Matheus França
França foi revelado no Flamengo e foi vendido ao clube inglês por cerca de 20 milhões de euros
O Vasco está próximo de anunciar o retorno de Matheus França ao futebol brasileiro. O clube carioca chegou a um acordo com o Crystal Palace para o empréstimo do jogador de 21 anos até junho de 2026.
Revelado pelo Flamengo, Matheus França foi vendido ao clube inglês em agosto de 2023 por 20 milhões de euros. No Crystal Palace, o França enfrentou desafios, incluindo lesões que limitaram sua participação.
A negociação foi conduzida com o técnico Fernando Diniz e Felipe Maestro, que vê Matheus França com uma peça importante para reforçar o elenco vascaíno. Ojogador é conhecido por sua habilidade de atuar tanto no meio de campo quanto no ataque.
A expectativa é que Matheus França seja integrado ao elenco do Vasco nos próximos dias, após a conclusão dos trâmites burocráticos.
O Vasco segue no mercado em busca de um zagueiro que chegue com status de titular.