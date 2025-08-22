Medo da malha fina? Como saber se está nela e como corrigir eventuais erros

Nem sempre o contribuinte consegue identificar exatamente o erro ou como solucioná-lo. Nesses casos, buscar orientação profissional é o melhor caminho - Foto: Divulgação

Nem sempre o contribuinte consegue identificar exatamente o erro ou como solucioná-lo. Nesses casos, buscar orientação profissional é o melhor caminho - Foto: Divulgação

O prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física já terminou, e agora é o momento dos contribuintes conferirem se caíram na malha fina da Receita Federal. Caso identifiquem alguma inconsistência na declaração, ainda é possível ajustar as informações por meio de uma retificação.

“É fundamental que as pessoas não entrem em pânico ao descobrirem que estão na malha fina”, afirma Antônio Queiroz, CEO da Queiroz & Venâncio Consultoria Contábil. “Erros acontecem, mas existe solução e, na maioria dos casos, o contribuinte pode corrigir tudo de forma simples e segura”.

O primeiro passo é acessar o portal e-CAC da Receita Federal e verificar a situação da declaração. Se houver pendências, o sistema apontará os erros que precisam ser ajustados. Em muitos casos, os problemas estão ligados a dados incorretos no informe de rendimentos, informações divergentes sobre despesas médicas ou omissões de rendimentos, inclusive de dependentes.

Segundo Queiroz, a retificação é o caminho mais indicado, desde que feita corretamente: “O contribuinte deve fazer a retificação utilizando o mesmo modelo da declaração original (completo ou simplificado) e ter em mãos o número do recibo da entrega anterior. Esses cuidados evitam novos problemas”.

No entanto, há situações em que os erros não partiram do contribuinte, mas sim da empresa ou fonte pagadora, o que também pode levar alguém à malha fina. Para evitar esse tipo de transtorno, as empresas precisam adotar algumas medidas essenciais.

Veja as orientações:

Conferir com rigor os dados informados na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), especialmente CPF e valores;

Evitar alterações no informe de rendimentos após o envio da DIRF sem comunicação ao colaborador;

Informar corretamente os valores retidos de IRRF e repassá-los à Receita dentro do prazo;

Evitar erros em lançamentos de benefícios ou reembolsos médicos, que podem gerar inconsistência com os dados da DMED (Declaração de Serviços Médicos).

“É dever da empresa garantir a consistência dos dados informados. Um pequeno erro pode causar um grande transtorno para o colaborador”, reforça Queiroz. “Além disso, manter o canal de comunicação aberto com os funcionários é crucial caso haja necessidade de correções”.

E se o contribuinte não souber como corrigir?

“Se a pessoa não souber o que precisa ser ajustado ou tiver dificuldade para realizar a retificação, o ideal é procurar uma consultoria contábil especializada. Um contador pode interpretar as pendências, orientar sobre os documentos necessários e conduzir a correção de forma técnica e segura”, aconselha Queiroz.

Lembrando que o prazo para retificar a declaração é de até cinco anos. Contudo, agir o quanto antes reduz riscos e evita multas ou complicações maiores.