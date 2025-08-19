Presidente da CBF confirma que camisa vermelha da Seleção foi vetada; “realmente estava em produção”

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, confirmou que a suposta camisa vermelha da Seleção Brasileira, que foi alvo de polêmicas nas redes sociais em maio, realmente estava em produção e foi vetada de última hora após a repercussão negativa. Em entrevista ao jornal O Globo, o dirigente contou que a Nike já havia iniciado a produção de camisas vermelhas com detalhes em preto quando a CBF mudou de ideia sobre o produto.

De acordo com Xaud, a produção foi autorizada por Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da Confederação. A reunião emergencial para cancelar o projeto teria acontecido logo após Xaud assumir a presidência. A mudança de ideia da Confederação não teria motivações políticas.

“Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção”, afirmou Xaud, em entrevista.

Na época, internautas que especularam sobre a camisa insinuaram que a escolha das cores poderia ter alguma motivação política. Segundo os boatos, a camisa vermelha seria motivada pelo uso político da camisa verde e amarela da Seleção. Xaud negou a motivação e disse que a fornecedora entendeu o veto de última hora.

“A Nike entendeu o motivo. Começaram em seguida a produção da nova camisa. Posso falar que está muito bonita. Essas discussões políticas não podem entrar em campo ou interferir na seleção brasileira. Antes dessa questão política, da camisa vermelha, todos vestiam amarelo. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política”, contou o presidente da CBF.

Segundo a CNN, a camisa vermelha será substituída por um novo modelo da camisa azul, ainda sem data prevista para lançamento.