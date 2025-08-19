Vasco anuncia a contratação do colombiano Andrés Gómez
Atacante chega por empréstimo com opção de compra
O Vasco anunciou a contratação do atacante colombiano Andrés Goméz, de 22 anos, nesta terça-feira (19). O jogador chega por empréstimo vindo do Rennes, da França e assinou um contrato até junho de 2026.
No vínculo assinado com o Cruzmaltino existe a obrigação de compra caso metas pré-estabelecidas sejam batidas. O valor do negócio ficou estipulado em cerca de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta.
O jogador surgiu no futebol com boas atuações pelo Milionários, da Colômbia, em 2022 e foi vendido ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 3,5 milhões de euros, na época. Após duas temporadas na MLS, com 30 participações em gols em 65 jogos, ele foi comprado pelo Rennes, por 10 milhões de euros.
A negociação com o Vasco por Gómez demorou para se concretizar porque o clube francês tentava diminuir o prejuízo em relação ao dinheiro gasto para tirar o atleta do Real Salt Lake, há um ano.