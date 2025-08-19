CBF negocia com Conmebol retirada de brasileiros da pré-Libertadores em troca de vaga direta

A CBF quer dar um fim nas datas da fase pré-Libertadores. A entidade planeja remodelar o calendário e enxerga na retirada dos clubes nacionais desta etapa do torneio um dos caminhos para aliviar a grande quantidade de jogos no ano.

A ideia já foi encaminhada até a Conmebol. A CBF quer convencer a entidade a trocar os dois lugares que o Brasil tem nas etapas preliminares por uma vaga direta na fase de grupos. Samir Xaud, presidente da entidade brasileira, falou em entrevista sobre o plano: "A gente tem uma conversa com a Conmebol a respeito das nossas datas de pré-Libertadores."

O Brasil, hoje, conta com sete representantes na competição. Cinco avançam de forma direta aos grupos (quatro via Brasileirão e um via Copa do Brasil), além dos dois que vão para a fase pré-Libertadores. Nos últimos seis anos consecutivos, o país emplacou um oitavo representante na vaga do atual campeão.

Leia também

Samir Xaud se queixa sobre o fato do chaveamento da pré-Libertadores colocar, nas últimas duas edições, dois times brasileiros para se enfrentarem na 3ª fase, o que automaticamente impedia o país de ter dois representantes a mais na etapa de grupos.

"Se você parar para analisar, na pré-Libertadores tem sido brasileiro contra brasileiro, né? Então, praticamente a gente tem uma vaga direta. É em cima disso que estamos conversando", completou o dirigente.

As conversas com a Conmebol estão em andamento, mas ainda não há sinalização de quando, caso aprovada, a mudança passaria a valer. Há um entendimento dentro da CBF de que o alívio no calendário que vem sendo buscado não será atingido de uma temporada para a outra.