Vasco negocia a contratação de Matheus França, do Crystal Palace

O Vasco está negociando a contratação do meia Matheus França, do Crystal Palace, da Inglaterra. A diretoria vascaína tenta a liberação do jogador por empréstimo. O técnico Fernando Diniz já aprovou o nome.

O Palace quer emprestar Matheus França, mas não quer perder o jogador em definitivo. Com isso, o Vasco vê com bons olhos a possibilidade de ter o jogador por empréstimo mas sem a opção de compra. O meia preenche as características que Diniz e o departamento de futebol querem para o setor ofensivo.

Matheus França foi revelado pelo Flamengo. Ele subiu para os profissionais em 2022, quando marcou seis gols nas campanhas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No ano seguinte, ele teve bom rendimento com o então técnico do Rubro-Negro, Vitor Pereira. Ele marcou três gols e deu uma assistência no primeiro semestre até a ida pra a Inglaterra.

Dono do Palace na época, John Textor ficou encantado com o jogador e o levou para o clube. Ele custou 20 milhões de euros, além de outros cinco em bônus por metas, mas que acabaram não sendo atingidas.

Lesões nas costas e na coxa prejudicaram a adaptação do atacante ao futebol inglês. Apesar de fazer parte do elenco campeão da FA Cup, Matheus França somou somente 19 jogos, um gol e uma assistência em dois anos de Crystal Palace.

O Cruzeiro tentou contratar o atleta na semana passada, mas as conversas não avançaram. Com isso, a Raposa acabou acertando com Sinisterra.

