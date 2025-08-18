Primeira parcela do auxílio-moradia para universitários de Niterói é paga nesta segunda-feira (18)

A primeira parcela do Programa Aluguel Universitário, uma espécie de auxílio-moradia estudantil, será depositado nesta segunda-feira (18), pela Prefeitura de Niterói. No total, serão cerca de R$ 350 mil por mês introduzidos na economia local para bancar o aluguel de 498 estudantes de graduação e pós-graduação, matriculados em faculdades públicas e privadas.

Até o próximo dia 28, outros 360 estudantes selecionados deverão apresentar o contrato de locação. A primeira parcela para esse grupo será paga em setembro.

A medida foi criada para diminuir a evasão nas faculdades públicas e privadas, além de incentivar a ocupação residencial do Centro de Niterói. O Programa Aluguel Universitário oferece R$700 mensais para alunos com renda familiar de até três salários mínimos, que residam na região central ou em São Domingos e São Lourenço.

Inicialmente, o projeto durará por um ano, mas há a possibilidade de renovação até o fim do curso, desde que o estudante não passe de dois anos além do prazo regular. Dentre as regras do projeto estão visitas domiciliares para averiguar a moradia informada e não há limite de beneficiários por residência.

Para consultar maiores informações acesse o site: niteroi.rj.gov.br/alugueluniversitario. Os candidatos que buscam atendimento presencial, basta se dirigir a Coordenadoria da Juventude de Niterói, localizado na Rua Almirante Teffé 632, sobreloja 117, na Praça do Rink, no Centro.