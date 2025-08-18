Faustão recebe da alta da UTI e é transferido para quarto

Faustão deixa a UTI e vai para o quarto - Foto: Reprodução/SBT

Faustão deixa a UTI e vai para o quarto - Foto: Reprodução/SBT

O apresentador Faustão recebeu alta da UTI segundo o boletim médico mais recente divulgado pelo Einstein Hospital Israelita desta segunda-feira (18). Segundo o comunicado, o artista teve melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados.

Ainda de acordo com o boletim, Faustão continuará o processo de reabilitação física e nutricional. No início deste mês, o apresentador foi submetido a um transplante de fígado combinado a um retransplante renal.

Leia também

▶ Kamylinha defende Hytalo Santos e se emociona em vídeo: 'Eu não seria nada sem ele'

▶ Primeira parcela do auxílio-moradia para universitários de Niterói é paga nesta segunda-feira (18)

A equipe médica informou que esse segundo procedimento estava planejado há cerca de um ano. Desde maio, quando teve uma infecção bacteriana, Faustão está internado em São Paulo.

Em agosto de 2023, o apresentador passou por um transplante cardíaco. Em fevereiro de 2024, Fausto Silva voltou a ser internado. Na ocasião, ele passou por um transplante de rim.