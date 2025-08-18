Casa de aposta Betano é a mais nova patrocinadora master do Flamengo

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (18), que a Betano é a nova patrocinadora master do clube. A informação foi divulgada por meio das redes sociais oficiais da equipe.

Na última semana, o clube havia rompido com sua antiga patrocinadora master, a PixBet. Após o encerramento da parceria, o Rubro-Negro foi ao mercado em busca de empresas interessadas em ocupar o posto e recebeu três propostas de casas de apostas, entre elas a da Betano, que acabou sendo escolhida.

O contrato entre a casa de apostas e o Flamengo se estende ao futebol profissional masculino e feminino, aos esportes olímpicos e também à Flamengo TV.

O clube não divulgou informações como tempo de duração e valores do contrato. No entanto, sabe-se que as propostas recebidas anteriormente ultrapassavam os R$ 200 milhões por ano, o que torna o Flamengo o clube mais bem pago do futebol brasileiro em patrocínio master.

Rompimento entre Flamengo e PixBet

A diretoria do Flamengo vinha enfrentando problemas com a antiga patrocinadora master, a PixBet, que deixou de cumprir com os pagamentos acordados. A empresa também optou por não renovar o contrato, alegando, internamente, dificuldades no fluxo de caixa.

Para o encerramento da parceria, não foi necessária a rescisão contratual, já que o acordo assinado em 2024 se encerraria naturalmente ao fim do ano. Havia, no entanto, uma cláusula de renovação automática por mais dois anos, o que poderia render ao clube mais de R$ 250 milhões.

Com a saída da PixBet, também foi descontinuada a FlaBet, casa de apostas oficial do clube, que operava sob gestão da antiga patrocinadora. Caso o contrato fosse renovado, o Flamengo teria lucrado cerca de R$ 50 milhões a mais.