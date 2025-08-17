Bangu bate São Gonçalo e conquista a Série A2 do Carioca

O Bangu está de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca. Rebaixado no início deste ano, o alvirrubro não ficará uma temporada sequer longe da elite, pois venceu o São Gonçalo por 2x1 neste domingo (17), no estádio Luso-Brasileiro, e conquistou o título da Série A2. Mauro Silva e PK marcaram, e Marcelinho descontou. Como também venceu o jogo de ida da final, por 1x0, na última quarta-feira (13), ficou com a taça.

O São Gonçalo era favorito ao título. Mas o jogo foi diferente. O Bangu saiu na frente, aos 7 minutos, com Mauro Silva. Ele aproveitou falta cobrada por Celsinho e de cabeça, inaugurou o placar. Aos 33, outro cruzamento do lateral-direito e PK ampliou. No final da primeira etapa, Marcelinho ainda descontou para o São Gonçalo, também de cabeça.

A etapa final teve as duas equipes com boas oportunidades de marcar, mas com o Bangu sendo mais perigoso. Na reta final, o São Gonçalo perdeu Athyla e Edmário, expulsos. A situação ficou irreversível.

O Bangu não disputava a segunda divisão do Carioca desde 2008, quando também conquistou o título e voltou à primeira. No final das contas, manterá a sequência ininterrupta na elite.