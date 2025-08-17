No Nilton Santos, Botafogo recebe o Palmeiras para colar no rival na tabela do Campeonato Brasileiro
Glorioso ocupa a quinta posição, com sete pontos a menos que o Alviverde
O Botafogo encara o Palmeiras, neste domingo (17), no Nilton Santos, às 20h30 (horário de Brasília), em duelo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro e o Alviverde estão próximos na tabela do campeonato e uma vitória põe o clube carioca na cola dos paulistas.
O Glorioso conseguiu um grande triunfo no meio da semana, pela Libertadores, quando bateu a LDU no Rio por 1x0. Pela competição nacional, o Botafogo vem de goleada por 5x0 pra cima do Fortaleza, fora de casa.
Davide Ancelotti deve por o seguinte onze inicial para a partida: John; Ponte, Marçal, Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Matheus Martins, Santi Rodríguez e Nathan Fernandes.
O Palmeiras, de Abel Ferreira, vem de duas vitórias seguidas após cair na Copa do Brasil. A mais recente, um sonoro 4x0 fora de casa, contra o Universitario-PER, pelas oitavas da Libertadores.
O comandante português deve escalar o Verdão assim: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Flaco López e Vitor Roque.
A arbitragem é de Davi de Oliveira Lacerda (ES). Os auxiliares são Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES). O comando do VAR é de Rodolpho Toski Marques (PR).