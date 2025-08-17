Segundo round: Flamengo vai ao Beira-Rio para encarar o Inter, agora pelo Brasileirão

O Flamengo enfrenta o Internacional, neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro quer vencer o rival novamente (no meio de semana, vitória pela Libertadores) para abrir folga na ponta da tabela.

É mais um duelo da sequência contra o Colorado. São três marcados consecutivamente. No primeiro, o Fla fez 1x0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Bruno Henrique marcou e deu a vantagem ao Rubro-Negro. Agora, os comandados de Filipe Luís encaram o Inter no Beira-Rio, se distanciar no topo do Brasileirão e se preparar para o último capítulo, na quarta (20), também no Sul, no jogo de volta das oitavas da competição continental.

Com possíveis mudanças, o Flamengo deve ir à campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

O Inter vira a chave e entra em campo focado nos três pontos para voltar a sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores. O time de Roger Machado ocupa a 11ª colocação com 24 pontos.

O Colorado deve entrar em campo da seguinte forma: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho; Borré e Valencia.

A arbitragem é de Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE). Ele é auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). O VAR é comandado por Ilbert Estevam da Silva (SP).