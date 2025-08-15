Neymar está em extensa lista de Carlo Ancelotti e pode voltar à Seleção Brasileira

Neymar pode voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa - Foto: Divulgação/CBF

Neymar pode voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa - Foto: Divulgação/CBF

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, incluiu o atacante Neymar, do Santos, na longa pré-lista que será enviada pela CBF à Fifa até o domingo (17). Destes nomes, sairá a convocação para as últimas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Após se recuperar de seguidas lesões e emplacar uma sequência de jogos pelo Peixe, o astro deve voltar a ser convocado no dia 25 desse mês para defender novamente o Brasil.

Ancelotti convocará o Brasil para os jogos diante do Chile, no Maracanã, e da Bolívia, em La Paz, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Serão os últimos dois compromissos da Seleção, que já está com vaga garantida no Mundial.

Após encerrar sua participação nas Eliminatórias, o Brasil deve realizar amistosos. A CBF planeja marcar confrontos contra seleções da Ásia, da África e também da Europa.