Em coletiva, Arrascaeta critica polêmicas internas no Flamengo

O meia Arrascaeta retorna ao Flamengo após cumprir suspensão durante a semana, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Inter, no Maracanã. Agora, para enfrentar o mesmo adversário, o uruguaio pode ser relacionado para reforçar a equipe do técnico Filipe Luís.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), no Ninho do Urubu, o camisa 10 rubro-negro foi perguntado sobre a pressão da torcida, mesmo com o time liderando do Brasileirão, e a respeito de polêmicas internas no clube.

Recentemente, o elenco viveu duas: primeiro, Pedro teve comportamento nos treinos criticado por Filipe Luís após um membro do departamento de futebol revelar a intenção de vendê-lo. Posteriormente, o então coordenador médico José Luiz Runco afirmou que De la Cruz tinha "lesão crônica e irreparável".

"Costumo falar com os amigos que Flamengo só perde para ele mesmo. É difícil falar as coisas que acontecem no clube por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo. Que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de pressão. Quando você tem jogadores com muita experiência, respeitados, temos um grupo humano muito forte. O externo não vai abalar nosso time, nosso elenco. Estamos até a morte com nossos companheiros. Quando acontece alguma coisa com um colega nosso, sempre vamos estar para ajudar ele", disse o uruguaio.

Ele também falou sobre as críticas dos torcedores nas redes sociais: "O que posso falar é que o futebol da internet é diferente do que acontece em campo. A gente tem hora que sai do jogo ganhando e não satisfeito com o que apresenta. Na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo que treina transmite para dentro de campo. Temos um treinador muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para usar e fazer o melhor. As coisas às vezes dão certo, outras não acontecem. Faz parte do futebol. Do outro lado tem um rival que também joga. Quando é contra o Flamengo, todo mundo quer mostrar a melhor versão. Tem que ser mais uma motivação para nós saber que o rival quando chega vai mostrar tudo", rebateu Arrascaeta.

Sobre a renovação de seu contrato, o ídolo rubro-negro não quis comentar. Seu vínculo vai até o final de 2026 e no primeiro semestre desse ano as conversas para ampliação até começaram, mas a diretoria congelou. Isso desagradou Arrascaeta e seu staff.