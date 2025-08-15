Vasco perde Vegetti, suspenso, para duelo contra o Santos, no domingo (17)

Diniz não terá o artilheiro do Vasco na temporada para encarar o Santos, domingo (17) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Diniz não terá o artilheiro do Vasco na temporada para encarar o Santos, domingo (17) - Foto: Matheus Lima/Vasco

O técnico Fernando Diniz terá um grande desfalque para o duelo contra o Santos, no domingo (17), no Morumbis. O artilheiro Vegetti levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG e será desfalque.

O 'Pirata' foi titular em todos os 16 jogos do treinador no comando da equipe vascaína até agora. Para o lugar do camisa 99, David deve ser o titular. Há a possibilidade de Rayan atuar centralizado, com Garré atuando pelo lado direito do ataque.

Quem também está fora é o zagueiro João Victor. Ele foi negociado com o CSKA Moscou, da Rússia. Ele foi bastante vaiado pela torcida nos últimos jogos e sinalizou que gostaria de deixar o clube após saber do interesse dos europeus. Ele já se despediu dos companheiros e se apresenta em seu novo clube no sábado (16).

Por outro lado, o Vasco terá o retorno de Lucas Piton. O lateral-esquerdo volta de suspensão cumprida na última partida. Na ocasião, Puma Rodríguez foi escolhido para atuar improvisado no setor.

Diniz teve uma semana só de atividades pela primeira vez no Vasco. Os jogadores receberam folga na segunda-feira e realizam trabalhos no CT Moacyr Barbosa desde a última terça-feira (12). A delegação viaja neste sábado (16) para São Paulo, mas antes realizará a última atividade no CT na parte da manhã.