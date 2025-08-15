Thiago Silva treina e Fluminense fica perto de poder contar com o zagueiro

O Fluminense pode ter alguns reforços importantes vindo do departamento médico em breve. O principal deles é Thiago Silva. O zagueiro e capitão do time vem evoluindo e já faz atividades em campo.

O camisa 3 teve uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Grêmio, no dia 2 de agosto. Ele tinha previsão de retornar em até quatro semanas, como divulgado pelo Fluminense.

Ele está em fase de transição e faz algumas atividades de forma separada do restante do elenco. O clube adota cautela no retorno do atleta de 40 anos. A prioridade é contar com Thiago Silva para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, no dia 28 de agosto, em Salvador.

Outro nome mais provável de retornar é do volante Nonato. Ele desfalcou o time na partida contra o América de Cali. O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes também está perto de ser relacionado e já faz treinos na reta final de transição com o restante do grupo. Ele pode ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, no sábado (16), no Maracanã.

O Fluminense é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos somados. Uma vitória neste sábado, contra o Fortaleza, pode recolocar o clube na briga pelo G-6, que hoje tem o Mirassol como referência na sexta posição, com 28.