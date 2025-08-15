Santiago Moreno é regularizado e fica livre para estrear pelo Fluminense

O atacante Santiago Moreno já pode estrear pelo Fluminense. O colombiano, um dos reforços do Tricolor nesta janela de transferências, já teve seu nome publicado no BID e está livre para sua primeira partida pelo clube.

E pode ser já neste final de semana. O Flu encara o Fortaleza, no sábado (16), às 16h, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santi Moreno não poderá atuar nas oitavas da Sul-Americana. O prazo de inscrição se encerrou na última sexta-feira (08). Caso avance para as quartas, outras três mudanças na lista de inscritos serão permitidas e o reforço estará liberado para atuar.

Moreno será o 11º jogador estrangeiro do elenco do Fluminense. Atualmente a CBF permite que nove nascidos fora do Brasil sejam relacionados para uma partida. Nesse cenário, pelo menos dois terão que ficar de fora em partidas de torneios nacionais.

O colombiano foi revelado pelo América de Cali, justamente o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por lá, ele atuou por quatro temporadas e foi campeão do Apertura Colombiano. Em seguida, foi negociado com o futebol dos Estados Unidos.

Aos 25 anos, Santi atua principalmente pela ponta direita. Foram 146 jogos pela equipe americana, com 22 gols marcados e 31 assistências.