Após chegada de Andrés Gómez, Vasco busca mais um atacante para reforçar o elenco

Direção entende que ainda será preciso aumentar opções para o ataque para haver concorrência

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de agosto de 2025 - 17:01
Andrés Gómez é o novo reforço do Vasco
Andrés Gómez é o novo reforço do Vasco -

O Vasco acertou a contratação do atacante Andrés Gómez. Agora, o clube corre para avançar e fechar com o zagueiro Carlos Cuesta. Mas o Cruzmaltino visa também outro atacante para esta janela de transferências.

A tentativa de reforçar o time se deve à necessidade de aumentar opção para o ataque de Fernando Diniz. A ideia da diretoria era contratar um atacante com status de titular para o elenco. Com a chegada de Gómez, o clube quer agora mais um nome para aumentar a concorrência no setor.

Internamente, é entendido que o Vasco perde rendimento na segunda etapa dos jogos por volta de opções no banco. Com a ausência de Adson, Diniz tem à disposição David, Loide e Garré. O camisa 7 está voltando de lesão grave e os dois estrangeiros ainda não empolgaram.

Com a chegada de Andrés Gómez, o Vasco terá um ponta-direita destro, o que não há no elenco. Rayan e Garré, de características diferentes, são canhotos. A direção acredita que o colombiano entregará um estilo de jogo carente no atual elenco, com força, velocidade e boa capacidade de dribles, principalmente em contra-ataques.

A diretoria também acredita, desde o início da temporada, que Rayan pode jogar centralizado. Este cenário pode ser utilizado em caso de uma partida que exija um estilo de jogo diferente do que Vegetti pode oferecer.

vasco

