Após chegada de Andrés Gómez, Vasco busca mais um atacante para reforçar o elenco

O Vasco acertou a contratação do atacante Andrés Gómez. Agora, o clube corre para avançar e fechar com o zagueiro Carlos Cuesta. Mas o Cruzmaltino visa também outro atacante para esta janela de transferências.

A tentativa de reforçar o time se deve à necessidade de aumentar opção para o ataque de Fernando Diniz. A ideia da diretoria era contratar um atacante com status de titular para o elenco. Com a chegada de Gómez, o clube quer agora mais um nome para aumentar a concorrência no setor.

Internamente, é entendido que o Vasco perde rendimento na segunda etapa dos jogos por volta de opções no banco. Com a ausência de Adson, Diniz tem à disposição David, Loide e Garré. O camisa 7 está voltando de lesão grave e os dois estrangeiros ainda não empolgaram.

Com a chegada de Andrés Gómez, o Vasco terá um ponta-direita destro, o que não há no elenco. Rayan e Garré, de características diferentes, são canhotos. A direção acredita que o colombiano entregará um estilo de jogo carente no atual elenco, com força, velocidade e boa capacidade de dribles, principalmente em contra-ataques.

A diretoria também acredita, desde o início da temporada, que Rayan pode jogar centralizado. Este cenário pode ser utilizado em caso de uma partida que exija um estilo de jogo diferente do que Vegetti pode oferecer.