Governo do Estado debate esporte adaptado no Rio Innovation Week 2025

A 5ª edição do Rio Innovation Week (RIW), a conferência global de inovação e tecnologia, começou na terça-feira (12/08) e termina na sexta, 15 de agosto - Foto: Divulgação - Rogério Santana

O Governo do Estado do Rio de Janeiro promoveu um debate sobre Esporte e Superação: O Poder do Paradesporto no espaço Inclusive Talks, no Armazém 3 do Píer Mauá, na noite de quarta-feira (13/08). A conversa, mediada por Marcos Santos, presidente da Suderj, atraiu um bom público que teve a oportunidade de ouvir histórias de superação e conquistas dos convidados João Batista, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CBPC); Anderson Lopes e Edson Handbike, atletas Paralímpicos.

Marcos Santos, presidente da Suderj | Foto: Divulgação

"É uma alegria fazer parte do time do Governo do Estado neste grande evento. Quando a gestão pública caminha junto com a inovação e a tecnologia, quem ganha é a população, e o gestor público tem a oportunidade de aplicar as melhores práticas em benefício de todos", celebrou o presidente da Suderj, Marcos Santos.

Convidado do evento, Anderson Lopes, medalhista Paralímpico no lançamento de disco nas olimpíadas de Atlanta, em 1996, e Sidney, em 2000, falou da importância do tema que foi escolhido pelo Governo do Estado.

"Fiquei muito feliz de participar desse extraordinário evento que valoriza o esporte paralímpico e as pessoas com deficiência, trazendo muita informação e inclusão para nossa sociedade. Parabéns para o Governo do Estado e aos envolvidos, em especial ao meu amigo Marcão, presidente da Suderj, que conduziu maravilhosamente a nossa mesa, em que foi tratado o tema Esporte e Superação: O Poder do Paradesporto", contou.

Um dos destaques entre os estandes do Governo do Estado no Rio Innovation Week, o Inclusive Talks é comandado pela Secretaria de Estado da Mulher, Subsecretaria de Políticas Inclusivas, Fundação Leão XIII e RioSolidario. Com uma programação vasta de painéis e debates, o estande promove uma verdadeira imersão em temas urgentes como inclusão, diversidade e justiça social.

A 5ª edição do Rio Innovation Week (RIW), a conferência global de inovação e tecnologia, começou na terça-feira (12/08) e termina na sexta, 15 de agosto. Organizadores estimam que 185 mil pessoas devam passar pelos 35 palcos simultâneos nos quatro dias de evento.