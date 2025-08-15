Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Governo do Estado debate esporte adaptado no Rio Innovation Week 2025

Mediado pelo presidente da Suderj, tema atraiu público que ouviu histórias de superação de pessoas ligadas a modalidade

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de agosto de 2025 - 09:33
A 5ª edição do Rio Innovation Week (RIW), a conferência global de inovação e tecnologia, começou na terça-feira (12/08) e termina na sexta, 15 de agosto -

O Governo do Estado do Rio de Janeiro promoveu um debate sobre Esporte e Superação: O Poder do Paradesporto no espaço Inclusive Talks, no Armazém 3 do Píer Mauá, na noite de quarta-feira (13/08). A conversa, mediada por Marcos Santos, presidente da Suderj, atraiu um bom público que teve a oportunidade de ouvir histórias de superação e conquistas dos convidados João Batista, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CBPC); Anderson Lopes e Edson Handbike, atletas Paralímpicos.

Marcos Santos, presidente da Suderj |  Foto: Divulgação

"É uma alegria fazer parte do time do Governo do Estado neste grande evento. Quando a gestão pública caminha junto com a inovação e a tecnologia, quem ganha é a população, e o gestor público tem a oportunidade de aplicar as melhores práticas em benefício de todos", celebrou o presidente da Suderj, Marcos Santos.

Convidado do evento, Anderson Lopes, medalhista Paralímpico no lançamento de disco nas olimpíadas de Atlanta, em 1996, e Sidney, em 2000, falou da importância do tema que foi escolhido pelo Governo do Estado.

"Fiquei muito feliz de participar desse extraordinário evento que valoriza o esporte paralímpico e as pessoas com deficiência, trazendo muita informação e inclusão para nossa sociedade. Parabéns para o Governo do Estado e aos envolvidos, em especial ao meu amigo Marcão, presidente da Suderj, que conduziu maravilhosamente a nossa mesa, em que foi tratado o tema Esporte e Superação: O Poder do Paradesporto", contou.

Um dos destaques entre os estandes do Governo do Estado no Rio Innovation Week, o Inclusive Talks é comandado pela Secretaria de Estado da Mulher, Subsecretaria de Políticas Inclusivas, Fundação Leão XIII e RioSolidario. Com uma programação vasta de painéis e debates, o estande promove uma verdadeira imersão em temas urgentes como inclusão, diversidade e justiça social.

A 5ª edição do Rio Innovation Week (RIW), a conferência global de inovação e tecnologia, começou na terça-feira (12/08) e termina na sexta, 15 de agosto. Organizadores estimam que 185 mil pessoas devam passar pelos 35 palcos simultâneos nos quatro dias de evento.

